Томатный сок борется с сальмонеллой брюшного тифа

Новое исследование показало, что томаты могут стать хорошим подспорьем в борьбе с бактериальными кишечными инфекциями. Они также помогают бороться с бактериями, устойчивыми к антибиотикам

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Помидоры буквально напичканы антиоксидантами, витаминами и другими полезными веществами. Кроме того, специалисты из Корнельского университета недавно обнаружили, что два из этих веществ оказывают значительное влияние на опасные бактериальные патогены – возбудителей брюшного тифа.

Брюшной тиф вызывается бактерией Salmonella typhi. Это заболевание и в наши дни ежегодно уносит около 600 000 жизней, причем дети находятся в группе наибольшего риска. Хотя брюшной тиф можно лечить антибиотиками, они не всегда доступны. И, что еще хуже, постепенно появляются устойчивые штаммы брюшного тифа. В 2016 году в Пакистане разразилась первая крупномасштабная эпидемия устойчивого брюшного тифа.

Антимикробное чудо

В новом исследовании микробиолог Чон Мин Сонг и ее коллеги попытались выяснить, может ли томатный сок помочь в борьбе с патогеном. Эксперименты показали, что томатный сок надежно убивает лабораторные культуры Salmonella typhoid. Это связано не с кислотностью томатного сока, а с его содержанием, которое обладает сильным антибактериальным действием. Результаты интересного исследования были опубликованы в профессиональном журнале Microbiology Spectrum.

Ученые изучили геном томата и нашли гены двух антимикробных пептидов, которые подавляют рост Salmonella typhi. Эти замечательные пептиды убивают даже сальмонеллы, устойчивые к ципрофлоксацину – антибиотику, который является основным препаратом, используемым для лечения брюшного тифа.