Врач: смена погоды может никак не сказываться на состоянии человека

«У нас люди, наша человеческая популяция разнородная. Нет определенного шаблона. Единого мнения не существует. Просто есть люди, на которых это не действует вообще. Ну не действует и все. Хоть солнце, хоть дождь — ему без разницы. А некоторые говорят, что погода изменилась, у меня суставы, у меня голова», — заключила Заславская.