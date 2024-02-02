Кардиолог рассказала, как избежать инфаркта

На этой неделе стало известно о внезапной кончине 22-летнего помощника мэра Бердска Кирилла Слепакова. У молодого человека остановилось сердце. К сожалению, подобных примеров много. Инфаркты и инсульты стремительно молодеют. Что делать для того, чтобы избежать проблем со здоровьем? Своим мнением на этот счет с «ФедералПресс» поделилась главный внештатный кардиолог минздрава Омской области и главврач Омского кардиологического диспансера Ольга Кореннова.

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«На самом деле люди стали жить дольше, а инфаркты как были молодыми, так и остались. Однако точно могу сказать, что болезни системы кровообращения помолодели, это факт. Артериальная гипертония, стрессовые ситуации, ожирение и неправильный образ питания. Словом, все, что характерно для молодежи. В прошлом году самый молодой инфаркт был у человека в возрасте 25 лет.

Инфаркты у молодых происходят чаще, потому что они не так адаптированы, как пожилые люди. У него может быть маленькая бляшка артериосклеротическая, но если она воспалилась, то моментально закупорилась тромбом, и произошел инфаркт миокарда. Еще один момент – генетика. Согласно статистике, примерно 1 человек на 200 взрослых имеет наследственное нарушение липидного обмена. Надо просто знать свой уровень холестерина в крови и в случае отклонений от нормы обращаться к врачу.

Если говорить о профилактике инфаркта, то, прежде всего, это образ жизни. Как раскачать свое сердце? Очень просто – умеренными физическими нагрузками, но чтобы они были регулярно. К примеру, быстрая ходьба. Надо заниматься 30–40 минут в день и 6–7 дней в неделю. Это физиологическая нагрузка, которая тренирует сосуды и раскачивает ваше сердце, но при этом не создает экстремальных нагрузок для сердечнососудистой системы. Тогда нормализуется артериальное давление, а мышца сердца становится более тренированной. Это первичная профилактика всех проблем с сердцем. У нас ведь как часто бывает: человек не занимался, потом встал и побежал марафон. В результате – смерть.