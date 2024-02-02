Эксперты рассказали, что предотвратит сгущение крови

Для предотвращения образования тромбов и сгущения крови важно следить за своим питанием. Недостаток воды и неправильное питание могут привести к тромбообразованию, что представляет опасность для здоровья.

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Тромбы - это опасные образования, способные оторваться и блокировать важные сосуды, что может привести к инсульту или инфаркту. Густая кровь свидетельствует о недостатке жидкости в организме, что приводит к склеиванию тромбоцитов на стенках сосудов.