При каких болезнях нельзя заниматься спортом

При болезнях сердца следует отказаться от занятий спортом, предупредил руководитель Центра медицинской реабилитации НМИЦ ЛРЦ Минздрава России Владимир Преображенский. В беседе с aif.ru специалист подчеркнул, что также придется отказаться от интенсивных физических нагрузок при онкологических заболеваниях.

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Как уточнил врач, при наличии противопоказаний лучше поддерживать здоровый образ жизни другими методами. Например, можно делать по утрам легкую зарядку или больше гулять. Преображенский отметил, что при сердечно-сосудистых заболеваниях допустима адекватная нагрузка, чтобы человек хорошо себя чувствовал.

Преображенский также ответил на вопрос, сколько времени потребуется человеку с нулевой физической подготовкой, чтобы вернуться в форму. Он пояснил, что это зависит от индивидуальных особенностей организма. Кому-то может понадобиться целый год, а некоторые готовы пробежать марафон уже через пару месяцев.