Как по состоянию кожи понять, что у вас проблемы со здоровьем

Кожа составляет около 15% массы всего тела человека. При этом многие функции этого органа упускаются людьми из виду. Более того, по состоянию кожи можно иногда даже обнаружить болезнь.

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Мигрирующая эритема. Если вы заметили у себя быстро распространяющуюся сыпь после укуса клеща, то это может указывать на болезнь Лайма. Среди других симптомов этого заболевания — колебания температуры, боли в мышцах и суставах, головная боль. Следите за своим состоянием в течение нескольких недель после укуса клещей.

Пурпура. Это сыпь, состоящая из маленьких фиолетовых или красных точек. Причина её появления заключается в скоплении крови в более глубоком слое кожи. Указывает эта сыпь на проблемы со стенками кровеносных сосудов, питающих кожу, или с кровью внутри них. В худшем случае пурпура сигнализирует о септицемии — опасной для жизни инфекции.

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Паукообразный невус. Он указывает на наличие проблемы в артериолах кожи (мелких артериях, снабжающих кожу кровью). Часто такой паукообразный узор на коже является доброкачественным и не связан с каким-либо заболеванием. Но если у вас таких узоров на коже больше трёх, то это может говорить о высоком уровне гормона эстрогена. Часто это происходит из-за заболевания печени или гормональных изменений во время беременности.

Чёрный акантоз. Часто с этой проблемой сталкиваются те, у кого тёмная кожа. Обычно это заболевание связано с нарушениями обмена веществ, а именно диабетом 2 типа и синдромом поликистозных яичников. В редких случаях чёрный акантоз указывает на рак желудка.

Сыпь в форме бабочки. Эта пурпурно-красная сыпь на щеках и на переносице, напоминающая крылья бабочки, говорит об ухудшении работы сердца.