В ближайшие пять лет человечество может столкнуться с новой пандемией. Об этом в разговоре с «Лентой.ру», предупредил иммунолог Николай Крючков.

По словам эксперта, пандемию могут вызвать новый вирус гриппа или новый штамм ковид.

Кроме того, Крючков не исключил вероятность распространения тропических лихорадок.

«В ближайшие 3-5 лет относительно высокая вероятность пандемии гриппа. Во-первых, потому что мы видим, что такое случалось и раньше. Во-вторых, потому что в последние 10 лет резко увеличилась частота вспышек птичьего гриппа», - объяснил эксперт.

С коронавирусом складывается примерно такая же картина, поскольку вспышки среди животных регистрируются довольно часто.