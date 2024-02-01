Иммунолог Крючков предупредил, что в ближайшие 5 лет человечество может столкнуться с новой пандемией
В ближайшие пять лет человечество может столкнуться с новой пандемией. Об этом в разговоре с «Лентой.ру», предупредил иммунолог Николай Крючков.
По словам эксперта, пандемию могут вызвать новый вирус гриппа или новый штамм ковид.
Кроме того, Крючков не исключил вероятность распространения тропических лихорадок.
«В ближайшие 3-5 лет относительно высокая вероятность пандемии гриппа. Во-первых, потому что мы видим, что такое случалось и раньше. Во-вторых, потому что в последние 10 лет резко увеличилась частота вспышек птичьего гриппа», - объяснил эксперт.
С коронавирусом складывается примерно такая же картина, поскольку вспышки среди животных регистрируются довольно часто.
Ранее ученые предупредили беременных женщин об опасности заражения коронавирусом, а Минздрав России отменил обязательную вакцинацию от ковид для определенной категории граждан.