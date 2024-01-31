Ученые из Цзяо Тонг нашли способ избавиться от холестерина «дешево и сердито»
Диетологи из Шанхая провели целый ряд исследований и научно доказали, что этот овощ полезен в любом виде: свежем или сушеном. Главное, чтобы человек принимал его регулярно. И тогда чеснок начнет выводить из организма «плохой» холестерин, из-за которого на стенках сосуда образуются бляшки и происходит их закупорка.
Если сделать чеснок постоянным гостем на обеденном столе, он послужит в качестве прекрасной профилактики таких заболеваний, как инфаркт, инсульт и множества других.
Кстати, диетологи не преминули напомнить, что соль желательно максимально исключить из меню. Она все же вредна для организма.