Ученые из Цзяо Тонг нашли способ избавиться от холестерина «дешево и сердито»

Диетологи из Шанхая провели целый ряд исследований и научно доказали, что этот овощ полезен в любом виде: свежем или сушеном. Главное, чтобы человек принимал его регулярно. И тогда чеснок начнет выводить из организма «плохой» холестерин, из-за которого на стенках сосуда образуются бляшки и происходит их закупорка.