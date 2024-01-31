Врач: курение вейпа негативно влияет на свертываемость крови

«Во время применения вейпа в организм попадают вещества, которые отравляют клетки печени и сосудов. Из-за этого снижается потенциал свертывания крови. Я это видела своими глазами. Если вечером человек долго курил вейп, утром у него по всему лицу и телу выступит сыпь», — рассказала Аппалуп.