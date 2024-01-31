Названы грозящие развитием слепоты безобидные симптомы

Офтальмолог Гергана Стоянова заявила, что быстрая утомляемость при зрительной нагрузке, нарушение сумеречного зрения, покраснение одного глаза могут свидетельствовать о развитии глаукомы. Безобидные симптомы, игнорирование которых грозит слепотой, врач назвала россиянам в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1». Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

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Офтальмолог рассказала, что часто пациенты игнорируют ранние признаки глаукомы, что приводит к необратимой слепоте.

«Люди к нам не приходят, они к себе не прислушиваются», — пояснила она.

Стоянова отметила, что о развивающейся глаукоме может свидетельствовать быстрая утомляемость при зрительной нагрузке. Кроме того, человек может начать плохо видеть в темное время суток и не различать детали. У пациентов с глаукомой может также появиться головная боль и покраснение на одном глазу, добавила она.

«Если вам 45 лет и вы никогда не мерили глазное давление, вы должны посетить врача и это сделать, если у ваших родственников первой линии — мамы, папы, бабушки, дедушки, дяди, тети — есть глаукома, вы должны совершенно точно в 45 лет посетить офтальмолога», — настоятельно рекомендовала специалист.