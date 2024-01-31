Онколог рассказала, как минимизировать вероятность возвращения рака

Рецидив – это возвращение болезни после пройденного курса лечения и ремиссии. Спрогнозировать на 100% произойдет ли рецидив – трудно. Конечно же, чем раньше диагностирована болезнь и начато лечение, тем ниже шансы рецидива в будущем. В целом, вероятность рецидива зависит от формы опухолевого процесса и гистологического типа опухоли, проведенного лечения, стадии заболевания, локализации опухоли, отметили в пресс-службе ОБ №4

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Специальных методов борьбы против самой вероятности возникновения рецидива не существует. К сожалению, от рецидива рака, ровно, как и от самого рака, защититься на 100% невозможно. Но выполнять основные рекомендации, чтобы минимизировать эти риски, нужно обязательно.

Главное и основное правило – регулярно проходить профосмотры. Это правило должен соблюдать каждый пациент, даже если его ничего не беспокоит. В ходе контрольной проверки врач не только определяет наличие жалоб у пациента, но и может заподозрить любые изменения в организме. В случае рецидива это поможет своевременно начать и провести эффективное лечение.

Для получения всех необходимых организму микроэлементов, витаминов и питательных веществ необходимо питаться сбалансировано. В меню должны быть овощи и фрукты.

«Следите за поддержкой нормального веса, водного баланса, откажитесь от вредных привычек, постарайтесь следить за своим эмоциональным состоянием и избегать стрессовых ситуаций, так как они могут негативно сказываться на иммунной системе, – отмечает врач-онколог областной больницы №4 (г.Ишим) Юлиана Савелло. – Благотворно влияет на иммунную систему, уменьшает уровень сахара в крови, секрецию инсулина, уровень фактора роста опухолей и цитокинов и, помогает, пусть и на время, но отвлечься от мрачных мыслей – это физическая активность. Здесь перегрузки ни к чему, достаточно легкой гимнастики, прогулок на свежем воздухе и даже работы по дому».