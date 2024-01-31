$89.29-0.3296.79-0.19
Войти в почту

Ученые и ВОЗ предупредили о распространении опасного гриппоподобного вируса

Ученые и ВОЗ обеспокоены распространением нового гриппоподобного вируса, который напоминает «испанку». Доклад о новом заболевании сделал биолог из Израиля Марк Цохен, пишет журнал The Lancet.

ВОЗ предупредила о распространении опасного гриппоподобного вируса
© runews24.ru

Ученые обратили внимание, что этот вирус очень быстро распространяется. Это объясняется тем, что он передается воздушно-капельным путем и в перспективе может заразить колоссальное число людей в течение нескольких дней.

При этом население планеты к подобным угрозам не готово, подчеркнул Цохен. В то же время он указал на то, что принимаемые руководствами стран мира меры, недостаточны для борьбы с серьезными вспышками заболеваний.

Поэтому распространении болезни может приобрести глобальные масштабы.

Ранее сообщалось, что в России растет заболеваемость гриппом, а китайские ученые выявили мутацию коронавируса, несущую стопроцентную смертность. 

Болезни и лекарства
ВОЗ