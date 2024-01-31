ВОЗ предупредила о распространении опасного гриппоподобного вируса

Ученые и ВОЗ обеспокоены распространением нового гриппоподобного вируса, который напоминает «испанку». Доклад о новом заболевании сделал биолог из Израиля Марк Цохен, пишет журнал The Lancet.

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Ученые обратили внимание, что этот вирус очень быстро распространяется. Это объясняется тем, что он передается воздушно-капельным путем и в перспективе может заразить колоссальное число людей в течение нескольких дней.

При этом население планеты к подобным угрозам не готово, подчеркнул Цохен. В то же время он указал на то, что принимаемые руководствами стран мира меры, недостаточны для борьбы с серьезными вспышками заболеваний.

Поэтому распространении болезни может приобрести глобальные масштабы.