Врач предупредил об опасности неправильного прикуса

Многие считают, что прикус исправляют только те, кто комплексует из-за внешности и того, что челюсть и зубы выглядят не идеально. А если относиться к вопросу по-философски, то и менять ничего не нужно. Однако специалист объяснил «Секрету фирмы», почему нужно всегда исправлять прикус, если с ним есть какие-то проблемы.

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Как рассказал доктор медицинских наук, челюстно-лицевой, пластический хирург и отохирург, врач высшей категории, руководитель Института врождённых заболеваний челюстно-лицевой области Геннадий Гончаков, искривлённый прикус — проблема, выходящая далеко за границы зубов и дёсен. На что же он влияет?

На возникновение головных болей и мигреней. На пищеварение. Неправильный прикус затрудняет эффективное пережёвывание пищи и может привести к проблемам с пищеварением.

«Недостаточное измельчение пищи увеличивает нагрузку на желудочно-кишечный тракт, вызывает дискомфорт и нарушает пищеварение», — пояснил специалист.

На суставы. Эта проблема ведёт к дисфункции суставов. На дыхание. Нарушенный прикус влияет на проходимость дыхательных путей, способствует развитию синдрома обструктивного апноэ. Это негативно сказывается на качестве и продолжительности сна, а апноэ к тому же вообще может закончиться остановкой дыхания во сне. На слух.

«Из-за неверного прикуса создаётся напряжение в челюстных суставах и мышцах, что влияет на функционирование слуховой трубы, расположенной в этом же районе. Это может привести к таким проблемам, как заложенность ушей, тиннитус (звон в ушах) или даже снижение слуха», — рассказал хирург Гончаков.

Неправильный прикус влияет на весь организм в целом, поэтому его коррекция — это важный шаг к укреплению общего здоровья, а не просто косметическая процедура для улучшения внешнего вида.