Названа страна-лидер в мире по смертности от рака

Монголия в 2023 году стала лидером в мире по смертности от рака
Монголия занимает первое место в мире по количеству смертей от онкологических заболеваний. Об этом сообщил национальный онкологический центр страны в преддверии Всемирного дня борьбы с раком.
"Данные по заболеваемости и смертности в Монголии с 2004 по 2023 год показали рост онкологических заболеваний. Наша страна по итогам 2023 года стала лидером в мире по смертности от рака. Каждая пятая смерть в Монголии вызвана онкологией, в основном от рака печени и желудка. Среди 180 стран Монголия занимает первое место по заболеваемости раком печени" - привело данные ведомство.
По его информации за 2023 год зарегистрировали онкологические болезни у 7244 граждан, у 65% из них диагноз поставили на поздней стадии рака. От него скончались 4556 человек. Люди старше 45 лет составили 87% от заболевших. Специалисты считают причиной распространенности у монголов рака печени пищевой рацион с преобладанием мясной и жирной пищи.
В 2022 году правительство страны ввело общенациональные медицинские осмотры для раннего выявления тяжелых заболеваний. Многие онкологически больные ездят лечиться в Россию, особенно в ближайший к Монголии Центр ядерной медицины в Республике Бурятия.