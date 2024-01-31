Названа страна-лидер в мире по смертности от рака

"Данные по заболеваемости и смертности в Монголии с 2004 по 2023 год показали рост онкологических заболеваний. Наша страна по итогам 2023 года стала лидером в мире по смертности от рака. Каждая пятая смерть в Монголии вызвана онкологией, в основном от рака печени и желудка. Среди 180 стран Монголия занимает первое место по заболеваемости раком печени" - привело данные ведомство.