Врач рассказал, как употребление каш может вызвать расшатывание зубов

Чтобы не было необходимости часто обращаться к врачу-стоматологу, нужно включать в рацион правильные продукты. Об этом сообщил стоматолог Алексей Антипенко.

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По его словам, следует есть больше белка и соблюдать правила гигиены.

— Мясо, в том числе курятина, служит источником животного белка. Зубам нужно белковое питание. Плюс мясо необходимо достаточно активно жевать. Это приличная нагрузка на связочный аппарат, упражнение для жевательной мускулатуры. Источником белка может быть и рыба. Она в дополнение даст еще и минералы, в частности кальций, — рассказал медик в беседе с радио Sputnik.

Для поддержания здоровья зубов необходимы также и молочные продукты. Но стоматолог предостерег от излишнего потребления «мегасуперйогуртов», в которых множество кислот, усилителей вкуса и сахара.

Такая же ситуация с овощами и фруктами. Стоматолог рассказал, что их нужно включать в рацион, но в умеренных количествах, так как регулярное воздействие пищевых кислот ведет к растворению эмали, к уменьшению нижней трети лица и дряблости губ.

Кроме того, Антипенко порекомендовал с осторожностью относиться к кашам и картофелю и своевременно чистить зубы после них, потому что они могут оставаться в полости рта.

— Каши любят прилипать к зубам, как и картофель. Если вы поели кашу или картофель, то должны понимать: сначала будет мягкий зубной налет, а через 48–72 часа — плотный, который сами вы уже не счистите. Он очень быстро превращается в зубной камень. А потом происходит расшатывание зубов вплоть до их потери, — предупредил врач.