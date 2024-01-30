Врач назвал неочевидный симптом сахарного диабета

«Вряд ли вы сразу побежите к врачу-эндокринологу, если обнаружите, что у вас выпадают волосы, а кожа стала сухой. Скорее всего, вы спишете это на сезон, недостаток витаминов или плохое питание. Точно так же происходит и с симптомом общей слабости. Это достаточно неспецифичный признак, но он всегда сопровождает эндокринные заболевания», — рассказал эндокринолог Степан Шупарский изданию «Подмосковье сегодня».