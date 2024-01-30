Врач общей практики Мария Беляева рассказала, как вспышки на Солнце влияют на самочувствие людей.

Эксперт объяснила, что вспышки на Солнце приводят к изменениям в геомагнитной активности Земли и, как следствие, действительно могут сказываться на здоровье человека.

Особенно сильно это влияние ощущают люди, которые страдают заболеваниями сердечно-сосудистой системы. При этих изменениях в организме человека уменьшается выработка мелатонина и увеличивается образование гормона стресса. Это увеличивает риск инфаркта или инсульта у людей с нарушением коронарного и мозгового кровообращения.

Бедяева добавила, что повышенная солнечная активность приводит к ухудшению состояния у людей с хроническими заболеваниями всех систем органов.

Также наблюдается увеличение жалоб на депрессивное состояние, ухудшение настроения, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

29 января вспышка высокого балла М6.7 произошла на Солнце. Вспышки на Солнце, подобные этой, способны вызывать на Земле магнитные бури, если возникающий поток солнечного ветра достигает земной ионосферы, передает газета «Петербургский дневник».