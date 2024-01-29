Малышева объяснила, почему не стоит бояться прокаженных

Проказа — заболевание, развивающееся после заражения микробактериями Mycobacterium leprae. Они начинают активно размножаться в организме, что приводит к образованию гранулем.

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Врач и телеведущая Елена Малышева заявила, что людям не стоит бояться зараженных проказой. По ее словам, это заболевание практически не заразно и чаще всего передается только тем, кто имеет специфическую чувствительность к возбудителю данного заболевания – микробу Mycobacterium leprae.

Кроме того, для заражения нужно тесно контактировать с больным человеком на проятжении нескольких лет.

При заражении микробом в организме образовываются гранулемы, происходит поражение нервных волокон, снижается чувствительность на пораженных участках кожи или в конечностях.

Около 95% людей вообще не восприимчивы к этому микробу, прозвучало в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале.