Что делать, если на морозе слезятся глаза, рассказали офтальмологи

Зимой на холоде часто слезятся глаза. По словам офтальмологов, это нормальное явление, и ряд простых методов поможет справиться с дискомфортом.

© Сhampionat.com

Известно, что холодный воздух сушит кожу из-за недостатка влаги в атмосфере. Это приводит к обезвоживанию тканей, в результате чего кожа трескается и шелушится. Зимний холод оказывает аналогичное воздействие и на глаза.

Как отметил Майкл Бруско, офтальмолог из Вирджинии, слезотечение зимой, как правило, безвредно. Но если симптомы сохраняются в течение длительного времени, лучше обратиться к врачу.

Ещё один офтальмолог, Юнна Рапопорт, предлагает использовать искусственные слёзы без консервантов для увлажнения глаз.

«Ношение солнцезащитных очков на улице в качестве барьера для защиты глаз от суровых условий окружающей среды тоже может быть эффективным решением», — пояснила эксперт.