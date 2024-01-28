Китайские ученые обнаружили мутацию коронавируса со стопроцентную смертностью

Китайские ученые доказали существование разновидности коронавируса, способного вызывать стопроцентную смертность населения.

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В начале января исследователи КНР опубликовали данные, свидетельствующие о наличии нового вида подверженного мутациям коронавируса, заражение которым заканчивается стопроцентным летальным исходом. Действие штамма вируса, названного GX_P2V, протестировали на лабораторных мышах, так-как их геном близок к человеческому.

Известно, что вирус SARS-CoV-2, вызвавший недавнюю пандемию, связывают с редкими похожими на броненосцев и муравьедов животными – панголинами. Этот вид млекопитающих находится на грани вымирания, поскольку панголинов истребляют ради мяса и чешуи, широко применяемых в восточной медицине.

У названных животных ученые выявили коронавирус, но не тот штамм, который спровоцировал пандемию. Эксперты уверяют, что работали с возбудителями, выделенными из тел панголинов, подвергнув их изучению на патогенность в лабораторных условиях.