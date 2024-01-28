Диетолог объяснил, как определить вздутие живота

Многие люди страдают от избыточного веса, поэтому им сложно узнать состояние, способное привести к негативным последствиям. По каким признакам можно узнать вздутие, пояснил специалист по питанию Дестини Муди.

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Прежде всего, специалист рекомендует обращать внимание на ощущения в желудке и кишечнике. Если желудок расширяется и сжимается, то это указание на вздутие живота. Проблема связана с задержкой в организме жидкости или газа, сообщает Eat This, Not That. Если же живот постоянно выпуклый в одном и том же месте – это жировые отложения.

Еще один признак вздутия – человек за сутки набирает более 1 кг веса. Это означает, что кишечник не успевает переработать пищу или продукты содержали слишком много натрия.

Что снизить вероятность проблемы, диетолог рекомендует добавлять в рацион мятный и имбирный чаи. Исследования показали, что эти напитки улучшают пищеварение и положительно воздействуют на ЖКТ. Кроме того, со вздутием помогают бороться отказ от натрия и регулярные занятия спортом.