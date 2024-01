Диетолог объяснил, как определить вздутие живота

Прежде всего, специалист рекомендует обращать внимание на ощущения в желудке и кишечнике. Если желудок расширяется и сжимается, то это указание на вздутие живота. Проблема связана с задержкой в организме жидкости или газа, сообщает Eat This, Not That. Если же живот постоянно выпуклый в одном и том же месте – это жировые отложения.