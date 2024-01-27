Эндокринолог рассказал, почему могут неметь пальцы

Причин для онемения много, одна из них – инфаркт, потому врач советует обращаться с таким симптомом к специалистам.

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Эндокринолог Александр Жито рассказал, почему могут неметь пальцы. Такое состояние встречается часто и в любое время, а причин для его возникновения много.

При анемии – снижении гемоглобина в крови – кровь в пальцы может поступать с отклонения, и это способно спровоцировать онемение. При атеросклерозе и других сердечно-сосудистых патологиях тоже может нарушаться кровообращение.

Онемение пальцев происходит и при гипотиреозе, сахарном диабете, нехватке витаминов. Эти недуги также будут сопровождаться вялостью, упадком сил, быстрой утомляемостью.