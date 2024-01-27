Мурашко: Российская система здравоохранения готова к «болезни X»
«Болезнь X» — гипотетическая угроза, однако российская система здравоохранения к ней готова. Об этом в субботу, 27 января, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
По его словам, сейчас врачи страны могут быстро адаптироваться к лечению новых болезней.
— Ряд реализуемых на сегодняшний день программ, которые позволяют в том числе укрепить диагностическую базу, сформировать быструю разработку тест-систем, мониторинг заболеваемости, говорят о том, что возможности есть, — рассказал Мурашко.
Руководство страны осознает необходимость быть всегда готовым к новым вспышкам заболеваемости. Сейчас для этого предпринимаются все необходимые меры, передает слова российского министра здравоохранения РИА Новости.
Жители нашей планеты могут столкнуться с новым опасным недугом, который прозвали «болезнью X». Как заявили в World Economic Forum (ВЭФ), всему миру надо готовиться к новой пандемии. Что это за болезнь, какую угрозу она несет для людей и как скоро дойдет до России — в материале «Вечерней Москвы».
В Роспотребнадзоре рассказали, что заявления о «болезни X» могут иметь не научные, но экономические мотивы, в связи с чем подготовка к предстоящей пандемии активно обсуждается в профессиональных кругах.