Почему опасен домашний майонез и кетчуп
Продукты домашнего приготовления считаются более полезными, чем покупные, но не в случае майонеза и кетчупа.
Майонез готовится из сырых яиц и большого количества оливкового или подсолнечного масла. И в этом кроется подвох. Известно, что куриные яйца могут быть источниками различных болезней, например, сальмонеллеза. Если беретесь готовить майонез в домашних условиях из яиц от домашней несушки, то перед приготовлением скорлупу яиц надо тщательно вымыть. В противном случае можно серьезно заболеть.
Кроме этого, эмульсия из растительного масла, желтков и других ингредиентов, как правило, получается гораздо жирнее, чем магазинный продукт. А следовательно людям с лишним весом или с аллергией лучше не увлекаться домашним майонезом.
Как отмечает kaspyinfo.ru, домашний кетчуп может оказаться гораздо полезней магазинного. Но и тут есть подвох. При приготовлении красного соуса используются томаты и жгучий перед, а также оливковое масло, чеснок и другие специи. Если вы не хотите заработать себе гастрит или язву, то следует воздержаться от частого употребления домашнего кетчупа. Иначе перец чили может навредить желудку.
Эксперт Андрей Тяжельников также рассказал, что лук и чеснок могут быть вредными.