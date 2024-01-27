Почему опасен домашний майонез и кетчуп

Продукты домашнего приготовления считаются более полезными, чем покупные, но не в случае майонеза и кетчупа.

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Майонез готовится из сырых яиц и большого количества оливкового или подсолнечного масла. И в этом кроется подвох. Известно, что куриные яйца могут быть источниками различных болезней, например, сальмонеллеза. Если беретесь готовить майонез в домашних условиях из яиц от домашней несушки, то перед приготовлением скорлупу яиц надо тщательно вымыть. В противном случае можно серьезно заболеть.

Кроме этого, эмульсия из растительного масла, желтков и других ингредиентов, как правило, получается гораздо жирнее, чем магазинный продукт. А следовательно людям с лишним весом или с аллергией лучше не увлекаться домашним майонезом.

Как отмечает kaspyinfo.ru, домашний кетчуп может оказаться гораздо полезней магазинного. Но и тут есть подвох. При приготовлении красного соуса используются томаты и жгучий перед, а также оливковое масло, чеснок и другие специи. Если вы не хотите заработать себе гастрит или язву, то следует воздержаться от частого употребления домашнего кетчупа. Иначе перец чили может навредить желудку.