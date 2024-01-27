Кардиолог: о состоянии сердца расскажут ноги

Давид Ньюби, профессор кардиологии из Британского кардиологического фонда, рассказал, как по ногам можно определить состояние сердца.

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Он отметил, что самым известным симптомом болезни сердца является боль в груди. Однако есть признак, определяющий состояние сердца, о котором мало кто знает – опухшие (отечные) лодыжки.

Безусловно, этот симптом может быть вызван и другими факторами, например, злоупотреблением соленой пищей, или приемом некоторых лекарств. Также отечность проявляется при беременности или в предменструальный синдром.

Но обратить внимание на этот признак нужно, чтобы во время проконсультироваться со специалистом.

Ньюби пояснил, что отечность лодыжек происходит из-за того, что капилляры выделяют излишнюю жидкость и она скапливается в близлежащих тканях.

Ранее кардиолог Фаина Лобжанидзе назвала бедность и низкие зарплаты факторами развития болезней сердца.