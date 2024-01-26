Россиянам перечислили ухудшающие цвет зубов безобидные привычки

Естественный цвет зубов варьируется от желтоватого до оранжевого оттенка, рассказала стоматолог-пародонтолог стоматологической клиники Queen Nella Рамила Аллахвердиева. В комментарии для «Ленты.ру» врач назвала несколько безобидных привычек, ухудшающих цвет зубной эмали.

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Стоматолог обратила внимание, что главный влияющий на цвет зубов фактор — генетика. Однако, по ее словам, существуют и внешние причины изменения их оттенка. Например, если ребенку до трех лет давали антибиотики тетрациклинового ряда, его зубы будут специфичного радужного оттенка — от серого и оранжевого до желтоватого и коричневого.

Для сохранения белизны Аллахвердиева посоветовала избегать употребления водопроводной воды, которая может содержать повышенное количество фтора, из-за чего зубы могут желтеть и покрываться коричневыми пятнами. Также, по словам врача, белизну портят частое употребление кофе и других красящих напитков и курение.

На оттенок зубов влияет и нехватка витаминов и системные заболевания

Для поддержания естественного светлого оттенка важно правильно чистить зубы, регулярно посещать стоматолога для проведения профгигиены — удаления камней и снятия пигментированного налета, добавила стоматолог.

Если генетически зубы имеют темный оттенок, зубы можно отбелить. Важно помнить, что отбеливающие пасты не способны сделать это, но могут вызвать чувствительность зубов. Самым эффективным и безопасным способом является клиническое отбеливание с помощью световой лампы.

Чтобы сохранить эффект профессионального отбеливания как можно дольше, врач рекомендовала применять домашнее отбеливание с использованием индивидуальных кап и специального геля. Однако делать это можно только после консультации со стоматологом.