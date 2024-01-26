Почему глаза слезятся от холода и как это остановить
Если у вас глаза начинают слезиться, стоит только выйти на улицу, вы не одиноки. Такая реакция, по мнению офтальмологов, совершенно нормальна, пишет Daily Mail. Слезный рефлекс включается, когда глаза становятся слишком сухими. И, возможно, это звучит не слишком логично, но помочь могут слезы, правда, искусственные. За рекомендацией подходящего именно вам увлажняющего препарата обратитесь к врачу или как минимум фармацевту. Но если слезоточивость преследует вас постоянно, без консультации офтальмолога не обойтись.
Различные кремы и увлажняющие средства для области вокруг глаз также могут быть причиной неконтролируемых слез, если они вызвали воспалительную реакцию. Кроме того, к синдрому сухого глаза более склонны активные пользователи персональных компьютеров: из-за перенапряжения глаз защитная пленка зрительного органа может истончаться.
«Ношение солнцезащитных очков на улице в качестве барьера от неблагоприятных условий окружающей среды может быть эффективным решением», — советует доктор Майкл Бруско.