Орнитолог объяснил опасность прикармливания птиц

— Утки, например, понимая, что их и тут кормят, не улетают. Каково же их удивление, когда зимой в парках им никто не кидает хлеб или что-то еще. Хлебом, кстати, кормить их тоже нельзя. Мы уничтожаем природу своими руками, думая, что помогаем. Хорошо, если зимой есть те, кто не забывает и приносит им еду, в противном случае они погибают, вмерзают в лед и их потом поедают сородичи, — поделился Гунин с корреспондентом издания ОСН.