Орнитолог объяснил опасность прикармливания птиц

Люди, которые привыкли прикармливать птиц, своими деяниями могут сломать экосистему. Соответствующее заявление сделал орнитолог-любитель, натуралист Владимир Гунин.
Специалист объяснил, что, балуя птиц едой, человек дает им ложные надежды. Из-за этого с каждым годом пернатые все реже улетают на юг.
— Утки, например, понимая, что их и тут кормят, не улетают. Каково же их удивление, когда зимой в парках им никто не кидает хлеб или что-то еще. Хлебом, кстати, кормить их тоже нельзя. Мы уничтожаем природу своими руками, думая, что помогаем. Хорошо, если зимой есть те, кто не забывает и приносит им еду, в противном случае они погибают, вмерзают в лед и их потом поедают сородичи, — поделился Гунин с корреспондентом издания ОСН.
По словам орнитолога, если говорить о совах, то они перестают охотиться из-за прикармливания людьми. Хотя природа создала их как раз для того, чтобы сокращать численность грызунов.
Если ситуация не изменится, то, как считает специалист, в будущем мы рискуем столкнуться с вымиранием целых видов пернатых.