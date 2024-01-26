Врач Беляева назвала необычный симптом кори

«Начинается все с лихорадки, порой температура при недуге доходит до 40 градусов. Помимо температуры, фиксируется слабость, астения, лающий кашель, чихание, заложенность носа», – пояснила Беляева.

По ее словам, для кори также характерно воспаление век. Кроме того, в первые дни заболевания во рту наблюдаются белые пятна. После этого красные пятна появляются по всему телу.