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Врач Беляева назвала необычный симптом кори

В некоторых регионах России вновь фиксируются заболевания корью. Врач общей практики Мария Беляева рассказала об основных симптомах.

Врач Беляева назвала необычный симптом кори
© РИА "ФедералПресс"

«Начинается все с лихорадки, порой температура при недуге доходит до 40 градусов. Помимо температуры, фиксируется слабость, астения, лающий кашель, чихание, заложенность носа», – пояснила Беляева.

По ее словам, для кори также характерно воспаление век. Кроме того, в первые дни заболевания во рту наблюдаются белые пятна. После этого красные пятна появляются по всему телу.

Врач уточнила, что обычно заболевание длится 7–10 дней, пишет «Подмосковье сегодня».

Болезни и лекарства
Мария Беляева