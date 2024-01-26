Медики рассказали, почему при простуде или лихорадке нельзя голодать

Вирусы, вызывающие ковид, грипп, простуду, активно распространяются в зимнее время. Эксперт из Медицинского колледжа Бэйлора объяснил, как правильно бороться с ними и почему важно при этом есть.

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Доктор Педро Пьедра, профессор молекулярной вирусологии, микробиологии и педиатрии в Медицинском колледже Бэйлора, сказал, что сезонные вирусы распространяются зимой быстро из-за того, что люди больше времени проводят в помещении рядом с другими людьми. Помимо этого, из-за низких температур вирусы дольше задерживаются на различных поверхностях. Определённую роль в распространении вирусов играет и влажность.

При лечении любой болезни важно хорошо есть, говорит врач. Лихорадка, как и избыточное производство слизи, - один из защитных механизмов организма. Эти механизмы требуют энергии, которую можно получить благодаря соблюдению хорошо сбалансированной диеты.

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Особенно полезны для больных такие блюда, как супы. Из-за болезни аппетит может ухудшиться, но всё равно важно придерживаться всех пищевых привычек даже в этот период.

Помогает организму справиться с вирусом и хорошая гидратация. Часто люди, например, пьют тёплый чай для избавления от боли в горле. Также это избавляет от обезвоживания.