Малоизвестный признак болезни сердца, который можно обнаружить на ногах

Малоизвестный признак болезни сердца можно обнаружить на ногах, говорят врачи
Все знают, что боль в груди является одним из симптомов сердечно-сосудистых заболеваний. Эксперты Британского кардиологического фонда назвали малоизвестный признак, который появляется в ногах.
Речь идёт об опухших лодыжках. Этот симптом может предупреждать о сердечной недостаточности.
Специалисты пояснили, что отёк возникает, когда крошечные кровеносные сосуды в организме, также известные как капилляры, выделяют жидкость. Она накапливается в близлежащих тканях, что и приводит к отёчности.
Между тем отёк в лодыжках может также быть следствием употребления слишком большого количества солёной пищи, предменструального синдрома, беременности. Кроме того, отёчность может быть вызвана приёмом некоторых лекарств, например, от артериального давления, нестероидных противовоспалительных препаратов, стероидов и средств от диабета.