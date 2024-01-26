Малоизвестный признак болезни сердца, который можно обнаружить на ногах

Все знают, что боль в груди является одним из симптомов сердечно-сосудистых заболеваний. Эксперты Британского кардиологического фонда назвали малоизвестный признак, который появляется в ногах.

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Речь идёт об опухших лодыжках. Этот симптом может предупреждать о сердечной недостаточности.

Специалисты пояснили, что отёк возникает, когда крошечные кровеносные сосуды в организме, также известные как капилляры, выделяют жидкость. Она накапливается в близлежащих тканях, что и приводит к отёчности.