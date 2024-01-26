Зависимость от капель в нос: избавиться от привычки легко и просто
Зависимость от назальных спреев может довести до тремора. Все начинается с простуды и желания снять заложенность носа, а заканчивается непрерывной скупкой спреев и капель. Так люди приобретают, на первый взгляд, безобидную привычку, но она может сыграть злую шутку.
Как раз и навсегда избавиться от зависимости – ответ эксперта в нашем материале.
Как «подсаживаются» на капли и спреи
«Я пользуюсь сосудосуживающими спреями более 10 лет, не могу без них свободно дышать, а отказаться от них не могу», – пожаловалась тюменка Алина М.
Как избавиться от такой зависимости и к чему она приводит, рассказал корреспонденту «ФедералПресс» врач-оториноларинголог тюменской поликлиники № 8 Андрей Жиляков.
«При отказе от лекарства возникает синдром отмены: заложенность носа, головная боль, раздражительность и утомляемость. Дело в механизме действия всей группы назальных деконгестантов. Вещество в их составе воздействует на особые рецепторы в сосудах слизистой носа», – поясняет доктор.
Сосуды со временем привыкают «лениться», и уже без «дозы» спрея снова появляется отек. Менять один вид сосудосуживающих капель на другой не имеет смысла. А чтобы избавиться от зависимости, придется набраться терпения и бросить капли и спреи. Это то же самое, что бросить курить, считает специалист.
Чем вредны назальные спреи
Вещество спреев и капель всасывается в кровь, может повыситься артериальное давление, появиться тахикардия, головная боль или тремор рук. В слизистой носа чувствуется сухость и жжение.
«Важно серьезно отнестись к каплям женщинам. Они оказывают влияние на рост и развитие плода, если будущая мать использует их в период беременности», – отмечает Андрей Жиляков.
На ранних сроках капли могут нарушить формирование органов плода, есть риск аномалий развития, а на поздних этапах их применение грозит прерыванием беременности и задержкой развития.
Как избавиться от зависимости от спреев
Если вы все же «подсели» на капли или спреи для носа, то врач-оториноларинголог Андрей Жиляков дает следующие рекомендации, чтобы избавиться от пагубной привычки:
использовать увлажняющие нос средства на масляной основе; включать увлажнитель воздуха;
использовать сосудосуживающие капли можно во время простуды не чаще 3 раз в день и не более 5 дней.
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