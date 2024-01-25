Стало известно о новом побочном эффекте диуретика ацетазоламида

Минздрав разместил информационное письмо с рекомендацией внесения изменений в инструкции по применению лекарственных средств, содержащих в качестве действующего вещества ацетазоламид, в связи с новой актуальной информацией об опыте клинического применения мочегонного средства.

© Сибмеда

В информационном письме указана необходимость актуализации «Общих характеристик лекарственного препарата» и «Инструкций по медицинскому применению» препаратов с действующим веществом ацетазоламидом.

В частности, раздел «Особые указания» требуется дополнить информацией о случаях развития хориоидального выпота/отслойки сосудистой оболочки глаза после применения ацетазоламида. Частота развития такой нежелательной реакции – не известна.

Должны быть названы симптомы, которые могут проявиться в течение нескольких часов после начала лечения ацетазоламидом, а именно – внезапное снижение остроты зрения или боль в глазах.

Инструкция должна содержать указание, что при подозрении на отслойку сосудистой оболочки глаза следует как можно быстрее прекратить приём ацетазоламида.