Стало известно о новом побочном эффекте диуретика ацетазоламида
Минздрав разместил информационное письмо с рекомендацией внесения изменений в инструкции по применению лекарственных средств, содержащих в качестве действующего вещества ацетазоламид, в связи с новой актуальной информацией об опыте клинического применения мочегонного средства.
В информационном письме указана необходимость актуализации «Общих характеристик лекарственного препарата» и «Инструкций по медицинскому применению» препаратов с действующим веществом ацетазоламидом.
В частности, раздел «Особые указания» требуется дополнить информацией о случаях развития хориоидального выпота/отслойки сосудистой оболочки глаза после применения ацетазоламида. Частота развития такой нежелательной реакции – не известна.
Должны быть названы симптомы, которые могут проявиться в течение нескольких часов после начала лечения ацетазоламидом, а именно – внезапное снижение остроты зрения или боль в глазах.
Инструкция должна содержать указание, что при подозрении на отслойку сосудистой оболочки глаза следует как можно быстрее прекратить приём ацетазоламида.
В Государственном реестре лекарственных средств есть два торговых наименования с действующим веществом ацетазоламид: «Ацетазоламид» («Атолл», «Усолье-Сибирский химфармзавод») и «Диакарб» («Польфарма», «Акрихин»).