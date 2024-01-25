Ортопед рассказала, когда следует удалить шишку на ноге

Показаниями к удалению шишки на ноге, которая образуется в переднем отделе стопы, являются сильные боли, проблемы при разгибании пальца, отеки и покраснения кожи, пояснила травматолог-ортопед Антонина Завадская. В разговоре с aif.ru врач отметила, что также следует прибегнуть к операции, если возникают сложности с подбором и ношением обуви.

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Как уточнила ортопед, предварительно необходимо пройти медицинское обследование. Врач определит, что именно стало причиной болей, и пропишет соответствующие препараты или назначит физиотерапию, лечебные компрессы и самомассаж. Если из-за образовавшейся шишки появляются мозоли, пациенту рекомендуется носить удобную ортопедическую обувь.

Завадская подчеркнула, что часто причиной патологических изменений является наследственная предрасположенность. Также появлению шишки способствуют лишний вес, травмы и заболевания стоп, диабет, ношение неудобной обуви и нарушения обмена веществ. Кроме того, риск развития деформации высок у детей, подростков и пожилых.