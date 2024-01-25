Врачи: нужно переименовать рак простаты, чтобы не пугать пациентов

Американские врачи уверены, что такое название устрашающе воздействует на пациентов и побуждает медицинский персонал назначать неподходящее и агрессивное лечение, сообщает The Wall Street Journal.

© pxhere

В США рак простаты – одно из самых распространенных онкологических заболеваний. Однако пристальное внимание к данной проблеме помогает выявить заболевание на ранней стадии и начать незамедлительное лечение.

Порядка 60% пациентов при обнаружении рака простаты первой стадии начинают активно наблюдаться у врачей, что предотвращает усугубление болезни. Оставшаяся часть предпочитает прибегнуть к хирургическому вмешательству и лучевой терапии, что нередко приводит к осложнениям.

По словам профессора хирургии и радиологии Лауры Эссерман, после замены термина мужчины будут более склонны выбирать активное наблюдение. С целью снизить страх перед заболеваниями уже были переименованы такие термины, как рак шейки матки, мочевого пузыря и щитовидной железы.