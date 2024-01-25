Психиатр Шуров посоветовал не принимать ноотропы без назначения врача

Ноотропы — это лекарственные препараты, которые воздействуют на человеческий мозг. Считается, что при длительном приеме они могут улучшать память, стимулировать умственную деятельность, повышать внимание. Но не стоит принимать подобные препараты без назначения врача. Об этом рассказал врач-нарколог, психиатр и психотерапевт Василий Шуров.

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Эксперт объяснил, что наличие симптомов вроде ухудшения памяти может указывать на более серьезные проблемы. Самостоятельный прием ноотропов может затруднить постановку диагноза и вызвать побочные эффекты.

Шуров добавил, что эффективность таких препаратов вызывает вопросы.

«Все препараты, используемые у нас, не допущены на американский рынок. По каким и были клинические исследования — на уровне доказательности C, близком к плацебо», — заявил врач в комментарии Общественной Службе Новостей.

Шуров подчеркнул, что принимать ноотропы нужно по назначению психиатра или невролога. Медики предписывают ноотропы, например, при восстановлении после инсульта и различных цереброваскулярных нарушений. Принимают подобные препараты длительными курсами.