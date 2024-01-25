Россиян предупредили о риске заражения инфекцией опаснее ковида

«Сейчас мы находимся на экваторе, ровно в середине сезонного эпидемического подъема заболеваемости. В то же время нельзя исключать, что в оставшуюся половину эпидсезона еще будут эпизодические вспышки тех или иных респираторных инфекций. В частности, возможно повышение числа заражений у людей из групп риска - старше 60 лет, с серьезными хроническими заболеваниями», — предупредила профессор.