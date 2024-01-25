Зачем прижигают слизистую носа и кому это поможет, объяснил оториноларинголог

Многие слышали об этом методе, но мало что знают о его сути. Врачи называют его более сложными терминами: по сути это не совсем «прижигание» слизистой в простом понимании этого слова.

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На практике это хирургическое вмешательство без разрезов, благодаря которому создают более широкий просвет для нормального дыхания. В чем смысл методики и кому она способна помочь? Об этом «Секрету» рассказала оториноларинголог-хирург Екатерина Козырева.

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Для чего нужно «прижигание слизистой» (вазотомия носовых раковин)

Основная цель — уменьшить объём нижних носовых раковин путём воздействия на сосуды полости носа. Чаще всего для выполнения процедуры используют современное медицинское оборудование, например, лазер или коагулятор. Название методики зависит от используемого хирургического инструмента.

Например, это может быть лазерная вазотомия или радиоволновая вазотомия (коагуляция) нижних носовых раковин.

Кому рекомендовано

Этот хирургический подход вполне оправдан, если пациент:

страдает хроническим ринитом; у него отсутствует адекватное носовое дыхание;

при этом исключены все виды специфического ринита (например, аллергический ринит, ринит беременных и так далее);

заболевание протекает длительно и в течение 6-12 месяцев не поддаётся консервативной терапии (были пройдены курсы кортикостероидного назального спрея в сочетании с другими препаратами).

Также эта методика используется при рецидивирующих носовых кровотечениях — она носит название «коагуляция кровоточащего сосуда».

В некоторых случаях методика применима и к пациентам с аллергическим ринитом. Такие работы уже проводились и есть публикации с положительным, но чаще всего временным эффектом.

Требуется ли особая подготовка и госпитализация

Госпитализация не потребуется — сразу после выполнения процедуры пациента отпустят домой. До выполнения вмешательства врачи могут попросить сдать несколько важных анализов, а также расспросить про аллергические реакции и сопутствующие заболевания.

Длится вмешательство недолго — около 30 минут вместе с проведением местной анестезии. Оно не требует установки тампонов в нос, и благодаря этому послеоперационный период протекает очень бережно.

После процедуры врач должен дать инструкции, как ухаживать за носом дома, чтобы эффект был максимально стойким, а период заживления в носу не приносил большого дискомфорта.

Кому противопоказана методика

Здесь есть несколько ключевых моментов.

Если у пациента ОРВИ в настоящий момент, то вмешательство придётся отложить до выздоровления.

Если у пациента есть аллергия на местные анестетики, то это обязательно нужно заранее обсудить с врачом.

То же самое касается нарушений свёртываемости крови — чаще всего это является противопоказанием из-за высокого риска развития послеоперационного кровотечения, так что и это необходимо обсудить со специалистом. При атрофических изменениях в полости носа вмешательство не рекомендуется, чтобы не усугубить ситуацию.

Если пациентка беременна, то процедуру придётся отложить — можно вернуться к ней после родов.

Когда методика не сработает

Если при инструментальном обследовании либо при выполнении КТ обнаружили анатомически значимое искривление перегородки носа, которое требует хирургической коррекции, то в этом случае методика либо принесёт кратковременный эффект, либо вообще не поможет.

О чём важно помнить

Самое важное — это бережное отношение к слизистой оболочке носа. Полость носа выстлана слизистой оболочкой, у которой есть важнейший физиологический защитный механизм — мукоцилиарный клиренс носовой полости.

Этот механизм помогает задерживать почти все вдыхаемые нами частички и микробы, а главные помощники, «реснитчатые клетки», сокращаясь около 1000 раз в минуту, удаляют всё ненужное и вредное.

Капая что-то в нос без назначения врача или проводя определённые манипуляции, надо помнить и думать в первую очередь о нём. Чтобы не нарушить работу организма, любое хирургическое вмешательство в полости носа должно проводиться максимально безопасными и отработанными методиками.