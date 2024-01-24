Психолог назвала нарушения сна признаком психического нездоровья

Одним из основных признаков психического нездоровья является нарушение сна, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на клинического психолога Татьяну Метелеву.

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По ее словам, многие игнорируют такой признак психического расстройства, как бессонница. Эксперт подчеркнула, что люди, которые обращаются за помощью к психиатру или в специализированные учреждения, часто говорят о том, что этому предшествовало несколько дней или даже недель тяжелых нарушений сна.

"Беспокоящие мысли, которые непрерывно врываются в сознание, невозможность уснуть до самого утра, в итоге – краткий проваливающийся сон на 2–3 часа, – все это достаточные признаки для обращения как минимум за консультацией", – подчеркнула психолог.

Ранее сообщалось, что если человек часто спит по десять и более часов, это может быть сигналом о нарушениях, происходящих в организме. По словам специалиста, потребность в долгом сне может свидетельствовать о развитии сердечно-сосудистых или воспалительных заболеваний, а также сахарного диабета второго типа.

Кроме того, желание поспать подольше возникает у людей, страдающих апноэ (остановка дыхания во сне). При этом человек не должен беспокоиться из-за долгого сна в тех ситуациях, когда он хочет выспаться в выходные, если в рабочие дни он спит меньше семи часов в сутки.