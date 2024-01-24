Женщины с аутистическими чертами подвержены риску преждевременных родов

Целью учёных было изучить связь между материнскими аутистическими чертами и риском неблагоприятных исходов родов. Исследование, результаты которого опубликованы в JAMA, подтвердили, что более высокий уровень аутистических черт у будущей матери связан с повышенным риском преждевременных родов.

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В ходе исследования учёные изучили случаи 87 687 женщин из Японии. Данные собирались в период с 2011 года по 2014 год – их анализ длился до 2023 года. Для выявления аутистических черт использовался тест AQ-J10, предназначенный для помощи в диагностике лиц с подозрением на расстройства аутистического спектра. У 2 350 (2,7%) женщин была выявлена склонность к аутистическим чертам, при этом, только у 18 (0,02%) стоял диагноз расстройства аутистического спектра (РАС).

Анализ данных показал, что женщины с аутистическими чертами чаще имели преждевременные роды, чем те, кто таких особенностей не имел. Более высокий показатель AQ-J10 был связан с повышенным риском всех исходов родов: преждевременных родов (менее 37 недель), преждевременных родов средней и поздней степени (32-36 недель), очень преждевременных родов (менее 32 недель) и рождённых детей с SGA (вес которых меньше ожидаемого для их гестационного возраста).