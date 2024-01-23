Эксперты: во время простуды прививка от гриппа противопоказана

Во время простуды прививка от гриппа противопоказана
Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» рассказало о противопоказаниях при вакцинации от гриппа.
Прививку от гриппа не рекомендуется делать на фоне течения острой респираторной инфекции. Стоит подождать выздоровления и спустя 2-4 недели после одобрения врача пойти на вакцинацию.
Запрещена профилактическая вакцинация от гриппа беременным.
Страдающим аллергией следует перед прививкой проконсультироваться с лечащим врачом.
А вот тем, у кого есть такие хронические заболевания как гипертония, хронический гастрит, бронхиальная астма и другие, сделать вакцинацию необходимо.
Напомним, бесплатная вакцинация от гриппа в России предусмотрена для детей от шести лет, школьников, учащихся колледжей и вузов, пенсионеров, а также работников определённых сфер деятельности.