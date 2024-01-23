$87.97-0.6295.89-0.50
Войти в почту

Во время простуды прививка от гриппа противопоказана

Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» рассказало о противопоказаниях при вакцинации от гриппа.

Эксперты: во время простуды прививка от гриппа противопоказана
© runews24.ru

Прививку от гриппа не рекомендуется делать на фоне течения острой респираторной инфекции. Стоит подождать выздоровления и спустя 2-4 недели после одобрения врача пойти на вакцинацию.

Запрещена профилактическая вакцинация от гриппа беременным.

Страдающим аллергией следует перед прививкой проконсультироваться с лечащим врачом.

А вот тем, у кого есть такие хронические заболевания как гипертония, хронический гастрит, бронхиальная астма и другие, сделать вакцинацию необходимо.

Напомним, бесплатная вакцинация от гриппа в России предусмотрена для детей от шести лет, школьников, учащихся колледжей и вузов, пенсионеров, а также работников определённых сфер деятельности.

Болезни и лекарства
Роспотребнадзор