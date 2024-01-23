Эксперты: во время простуды прививка от гриппа противопоказана

Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» рассказало о противопоказаниях при вакцинации от гриппа.

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Прививку от гриппа не рекомендуется делать на фоне течения острой респираторной инфекции. Стоит подождать выздоровления и спустя 2-4 недели после одобрения врача пойти на вакцинацию.

Запрещена профилактическая вакцинация от гриппа беременным.

Страдающим аллергией следует перед прививкой проконсультироваться с лечащим врачом.

А вот тем, у кого есть такие хронические заболевания как гипертония, хронический гастрит, бронхиальная астма и другие, сделать вакцинацию необходимо.