Онколог рассказал, какие продукты способны спасти человека от рака

Для здоровья необходимо употреблять больше свежих овощей и фруктов, зелень, а также отказаться от вредных привычек. Не раз отмечалось, что отказ от мяса может негативно сказаться на здоровье человека. Стоит убрать из рациона продукты с большим количеством консервантов и химических веществ, также сократить потребление копченых деликатесов. Они вызывают либо аллергическую реакцию, либо воспалительные изменения, которые ухудшают иммунный контроль. При этом риски возникновения рака увеличиваются, — рассказал Черемушкин.