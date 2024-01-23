Врач назвал способы уберечь себя от травм при падении на льду

Врач интеграционной медицины, кандидат медицинских наук Руслан Масгутов рассказал, что делать при падении, чтобы не повредить кости и суставы.

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Масгутов напомнил, что зимой риск падения и травм возрастает во время ходьбы по улицам, где есть лед или недавно чистили снег, причем опасность в таких случаях даже выше, чем при занятиях зимними видами спорта.

Особенно высок риск для пожилых людей, страдающих остеопорозом – они могут травмировать шейку бедра, что в некоторых случаях приводит к летальному исходу.

Чтобы не допустить травм, врач призвал падать правильно: подскользнувшись, важно не выставлять вперед ноги и руки, вместо этого следует сгруппироваться, чтобы удар не пришелся на суставы.

Помимо этого, Масгутов призвал отказаться от тюбингов и заменить их обычными ледянками или даже пакетами.

– На ватрушке человек сидит высоко, и у него нет возможности упасть боком: ты просто вылетаешь с нее и врезаешься куда-то, – пояснил специалист.