Эндокринолог назвала причины психологического голода

По словам эксперта, психологический голод возникает на фоне стресса, обиды или другого дискомфортного состояния. У человека возникает желание «заесть проблему». При этом никаких ощущений от ЖКТ он не испытывает. Речь идет об ощущении пустоты в желудке, урчании в животе, общей слабости.

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Ничего этого человек, «заедающий стресс», не чувствует. При этом рука сама тянется к сладкому или мучному. Потому что сладость вызывает прилив серотонина (гормона счастья).

И у человека возникает определенная замкнутая цепь: проблема – сладкое – переедание – осуждение себя – стресс… И далее по кругу. От психологического голода чувство насыщения проходит спустя пару часов.

Эндокринолог отметила, что при психологическом голоде возникает привычка есть за работой, во время чтения или просмотра телевизора.

В беседе с «Газетой.ру» Пальченко отметила, что истинный голод возникает после конкретной нагрузки, будь то физические упражнения или умственное или эмоциональное напряжение. Как правило, истинный голод нарастает постепенно в течение 3,5-4 часов.

Ранее Росстат заявил, что в России людей с ожирением стало больше на 10%, чем в минувшем году.