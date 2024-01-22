Какие изменения в организме говорят о том, что нужно срочно бежать к врачу

Зачастую люди обращаются к врачу, когда уже что-то болит и мешает вести привычный образ жизни. Рассказываем, какие изменения в организме говорят о том, что нужно срочно обращаться за помощью.

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«У некоторых мужчин начинает расти грудь – такое состояние в медицине называют гинекомастией. Увеличение объема ткани молочных желез у мальчиков и мужчин обычно вызвано дисбалансом гормонов эстрогена и тестостерона», – пишет «Доктор Питер».

Гинекомастия увеличивает риск преждевременной смерти на 37 %. Это также может вызвать рак, цирроз печени, гиперфункцию щитовидной железы и гормональные проблемы.

Если вдруг родинки начинают увеличиваться в размере, чесаться, менять форму или кровоточить, то нужно сразу же обращаться за помощью. Ни в коем случае нельзя откладывать прием в том случае, когда родинка появилась после 40 лет, а также если у кого-то из родственников была меланома.

Узелки на коже с желтоватым оттенком могут сказать о том, что в организме стало слишком много «плохого» холестерина. Еще один вариант – повышенный сахар в крови и развитие диабета.

Налет на языке часто свидетельствует о проблемах с ЖКТ. Также он может появляться при заболеваниях органов дыхания, легких, желчевыводящей и эндокринной системы.

При частых отеках ног стоит проверить почки и сердце. Появление синяков без видимых причин может указывать на плохую свертываемость крови.