Какие изменения в организме говорят о том, что нужно срочно бежать к врачу
Зачастую люди обращаются к врачу, когда уже что-то болит и мешает вести привычный образ жизни. Рассказываем, какие изменения в организме говорят о том, что нужно срочно обращаться за помощью.
«У некоторых мужчин начинает расти грудь – такое состояние в медицине называют гинекомастией. Увеличение объема ткани молочных желез у мальчиков и мужчин обычно вызвано дисбалансом гормонов эстрогена и тестостерона», – пишет «Доктор Питер».
Гинекомастия увеличивает риск преждевременной смерти на 37 %. Это также может вызвать рак, цирроз печени, гиперфункцию щитовидной железы и гормональные проблемы.
Если вдруг родинки начинают увеличиваться в размере, чесаться, менять форму или кровоточить, то нужно сразу же обращаться за помощью. Ни в коем случае нельзя откладывать прием в том случае, когда родинка появилась после 40 лет, а также если у кого-то из родственников была меланома.
Узелки на коже с желтоватым оттенком могут сказать о том, что в организме стало слишком много «плохого» холестерина. Еще один вариант – повышенный сахар в крови и развитие диабета.
Налет на языке часто свидетельствует о проблемах с ЖКТ. Также он может появляться при заболеваниях органов дыхания, легких, желчевыводящей и эндокринной системы.
При частых отеках ног стоит проверить почки и сердце. Появление синяков без видимых причин может указывать на плохую свертываемость крови.
Ранее «ФедералПресс» писал, как образ жизни влияет на риск развития онкологии. Часто россияне не обращают внимания на явные признаки зарождающейся проблемы.