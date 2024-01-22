Россиян предупредили об опасности двух популярных групп препаратов

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» предупредил россиян об опасности двух популярных групп препаратов. По словам медика, лекарства от повышенной кислотности и лекарства для понижения уровня сахара приводят к дефициту витамина B12, что может снижать когнитивные способности у пожилых людей. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

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Специалист рассказал, что регулярный прием препаратов от повышенной кислотности, таких как омепразол, а также лекарств для снижения сахара, например метформина, нарушает всасывание витамина B12. При приеме этих препаратов медик рекомендовал сдать анализ крови для исключения недостатка витамина B12.

По словам доктора, дефицит этого витамина приводит к появлению симптомов деменции, в том числе к нарушению когнитивных функций.

«Если деменция, Альцгеймер, вы ничего не сделаете, что бы там ни говорили, какие бы ни читали журналы, но если вы сделаете укол витамина B12, вы вечером придете в себя», — объяснил врач.

Ранее Мясников заявил, что прием обезболивающих может вызывать проблемы с сердцем.