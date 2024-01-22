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Ученые предрекли глобальные жертвы от инфекций, вызванных супербактериями

По оценкам специалистов, к 2050 году 10 миллионов человек в год - то есть один человек каждые три секунды - умрет от инфекций, вызванной супербактериями.

Ученые предрекли глобальные жертвы от инфекций, вызванных супербактериями
© Свободная пресса

Эту информации подтвердил CNN эпидемиолог инфекционных заболеваний Стефани Стратди.

Тяжелые случаи устойчивых к антибиотикам инфекций глаз начали появляться в мае 2022 года, пишет МК.

К январю следующего года Центры по контролю и профилактике заболеваний США сообщили, что по меньшей мере 50 пациентов в 11 штатах заболели супербактериальными инфекциями после использования капель для глаз - искусственных слез.

Ранее врач-онколог Фёдор Жирков назвал признаки смертельной болезни — рака мозга, — заметив которые следует немедленно обратиться в медицинское учреждение.

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