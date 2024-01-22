Ученые предрекли глобальные жертвы от инфекций, вызванных супербактериями
По оценкам специалистов, к 2050 году 10 миллионов человек в год - то есть один человек каждые три секунды - умрет от инфекций, вызванной супербактериями.
Эту информации подтвердил CNN эпидемиолог инфекционных заболеваний Стефани Стратди.
Тяжелые случаи устойчивых к антибиотикам инфекций глаз начали появляться в мае 2022 года, пишет МК.
К январю следующего года Центры по контролю и профилактике заболеваний США сообщили, что по меньшей мере 50 пациентов в 11 штатах заболели супербактериальными инфекциями после использования капель для глаз - искусственных слез.
Ранее врач-онколог Фёдор Жирков назвал признаки смертельной болезни — рака мозга, — заметив которые следует немедленно обратиться в медицинское учреждение.