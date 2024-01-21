Эндокринолог объяснила, как замедлить снижение умственных способностей

Врач-эндокринолог Зухра Павлова заявила, что прием поливитаминов на регулярной основе приводит к замедлению снижения умственных способностей.

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Врач объяснила это тем, что поливитамины восполняют истощающиеся с возрастом запасы микроэлементов и минералов, которые необходимы для работы мозга.

«Я очень хорошо отношусь к качественным поливитаминам. В них все сбалансировано, все микроэлементы раскрываются в нужном порядке, и не нужно пить кучу таблеток, лишний раз нагружая печень», – написала Павлова в своем Telegram-канале.

Павлова отметила, что самыми эффективными по дозировкам и составу являются поливитамины для беременных. Она добавила, что такие витамины можно пить не только беременным женщинам, но и пенсионерам, мужчинам и детям.

Свои слова эксперт подтвердила исследованиями ученых, которые провели анализ и обследовали более 500 людей пожилого возраста. Группа людей, принимавших поливитаминные комплексы продемонстрировали лучшую эпизодическую память.