Стоматолог Никогосян: пломбы с маркетплейсов грозят потерей зуба. На интернет-платформах приобрели популярность (и зря) наборы для лечения зубов, гвоздь которых — временные пломбы сомнительного качества. Но россиян радует возможность отодвинуть поход к стоматологу, поэтому подобные товары собирают множество позитивных отзывов. Почему зубы лучше не лечить своими руками, рассказали специалисты.

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Стоматологи предупреждают, что наборы для домашнего пломбирования не подходят даже как временное спасение. Залепив больной зуб непонятной массой, вы создадите герметичное пространство, в котором микробы начнут развиваться ещё быстрее. В двух словах — спровоцируете обострение.

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«Если закрыть зуб самостоятельно, без устранения очага инфекции, могут быть такие осложнения, как периодонтиты, пульпиты, гной, отёк, воспаления в десне, проблемы с костной тканью. Самым тяжёлым последствием может стать не только потеря зуба, но и анафилактический шок», — объяснила «Доктору Питеру» стоматолог-терапевт, эндодонтист (специалист по лечению каналов в зубах) Сатеник Никогосян.

Но и не только. Материалы пломб с маркетплейсов могут быть опасны для всего организма, добавила Никогосян. Их никак не проверяют, и они не сертифицированы.

С её мнением согласна стоматолог-терапевт Валентина Генейко. По её словам, частицы такой пломбы человек может проглотить вместе с едой — в итоге они попадут в желудочно-кишечный тракт, и неизвестно как на это отреагирует организм.

Ещё одна проблема, на которую обратила внимание врач, — в том, что, надеясь на покупные пломбы, человек до последнего будет тянуть с обращением к врачу. Но ведь ему всё-таки придётся обратиться за профессиональной помощью. Правда, из-за осложнений он заплатит гораздо больше.

А зубной техник Евгений Игошин увидел проблему ещё и в том, что чудо-пломбы предлагают окрашивать чаем или кофе, чтобы они не выделялись из общего ряда. По его мнению, такие действия совершенно безумны, как минимум потому, что тёмный налёт говорит о плохой гигиене и создаёт комфортную среду обитания для микроорганизмов и бактерий, которые вызывают заболевания полости рта.

В общем, специалисты не рекомендуют пользоваться временными пломбами. Зубам подходят лишь сертифицированные материалы, которые должен устанавливать исключительно врач.