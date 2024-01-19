Кровяная колбаса или гречка: что лучше повышает гемоглобин

Некоторые едят этот мясной деликатес в надежде поднять уровень гемоглобина (железа) в крови. Это заблуждение появилось из-за наличия крови животных в мясе. В реальности даже в простой гречке железа больше. А кровяная колбаса при чрезмерном употреблении может как раз навредить организму, объяснила врач-терапевт Мариинской больницы в Санкт-Петербурге Софья Кандарян.

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Кровяную колбасу делают из бычьей, телячьей или свиной крови с добавлением различных ингредиентов. В фарш входит свиное мясо, шкурки или обрезки от других колбас, усилители вкуса, специи.

В народе сложился миф: раз главный ингредиент в этом деликатесе кровь, значит, им можно повышать гемоглобин, лечиться от анемии. На деле содержание железа в кровяной колбасе особо не выделяет её среди остальных продуктов.

«Количество железа в 100 г такой колбасы — 6,4 мг, а, например, в гречке — 9 мг. Такая доза железа не поможет вылечить анемию», — сказала Кандарян изданию «Доктор Питер».

Для сравнения: в свиной печени — 20 мг железа на 100 г продукта, в куриной — 9 мг. Также этого элемента много и в орехах кешью — 7 мг, отмечает доктор медицинских наук Михаил Голубев.

Кровяная колбаса может навредить здоровью, если есть её не в меру много. По словам Софьи Кандарян, из-за большого количества насыщенных жиров в деликатесе могут появиться холестериновые бляшки в сосудах. А скрытая соль поднимает давление. Поэтому этот продукт противопоказан людям с гипертонией, атеросклерозом и другими сердечно-сосудистыми заболеваниями. Также его нельзя есть диабетикам.

Врачи часто предостерегают от потребления колбасы из-за риска заболеть раком.